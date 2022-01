Lula usa reforma trabalhista para desviar o foco da corrupção do PT

Qual o plano de Lula para evitar que a corrupção institucionalizada nos governos do PT volte a atormentar o país? Com Lula no Planalto, a Petrobras voltará a ser dividida entre PT, MDB e PP? Gleisi Hoffmann terá poderes para retomar negócios com o crédito consignado de aposentados no setor de Planejamento do governo? João Vaccari voltará a ser o contador do partido? José Dirceu e tantos outros nomes flagrados pela Lava-Jato fazendo fortuna com “consultorias” voltarão a ter trânsito livre e privilégios nos assuntos do Planalto?

Antes de tentar reescrever a reforma trabalhista e outras normas aprovadas após o caos deixado por Dilma Rousseff na máquina pública, o petismo deveria responder questões básicas do passado de corrupção que faz questão de ignorar. Lula não reconhece a corrupção, não se sente na obrigação de mudar relações nem de admitir a culpa pela festa de empreiteiros em sua gestão. Quer voltar ao Planalto sem prestar contas, como se estivesse livre para fazer tudo de novo.

Aliados de Jair Bolsonaro já notaram. O debate da reforma trabalhista desvia o foco da corrupção para uma discussão burocrática que aproxima o petismo de ex-aliados. O Planalto não parte para cima de Lula no tema corrupção, porque tem ao lado de Bolsonaro ex-aliados de Lula nos tempos de saque na Petrobras.

Ciro Nogueira, chefe nacional do PP, é também o chefe da Casa Civil. Escreveu um longo artigo para bater no petismo. Não citou em nenhum lugar a palavra corrupção.

Em junho de 2015, este colunista revelou a íntegra da delação explosiva de Ricardo Pessoa, o primeiro empreiteiro a apresentar em detalhes, com documentos, o propinoduto do petrolão. Estava lá o nome de Ciro Nogueira, associado ao valor de 2 milhões de reais. Estavam lá também diferentes petistas de proa do partido.

Pessoa revelou, como consta naquela reportagem de VEJA, que Vaccari chamava a propina de pixuleco. Buscava o dinheiro sujo do PT todas as manhãs de sábado, na sede da empreiteira, para não chamar a atenção. Sempre com sua mochila preta nas costas.

É melhor discutir reforma trabalhista da Espanha a prestar contas desse passado que logo voltará a bater na campanha.