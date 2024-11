Lula topou proibir apostas em cartões e escanteios, diz Kajuru

O líder do PSB e vice-líder do governo no Senado, Jorge Kajuru (GO), afirmou em participação na rádio BandNews Goiânia que o presidente Lula “aceitou” uma sugestão sua para proibir apostas online em cartões amarelos e vermelhos, número de escanteios e arremessos laterais e outras situações que não sejam o próprio placar ou resultado final de jogos de futebol.

Na última quarta, Lula gravou entrevista com Kajuru e a senadora Leila Barros (PDT-DF) para o programa “PodKLiberados”, que será exibida pela RedeTV! no próximo domingo, às 22h30.

“A minha ideia, que o presidente Lula aceitou, é que, a partir de 1º de janeiro, (só) pode apostar no resultado do jogo. Nem em quem fez gol, porque pode ter um gol contra manipulado com propina”, disse o senador.

“Seria o fim – ou pelo menos a redução fortíssima – de manipulação de jogo de futebol com essa sugestão que eu dei ao presidente Lula e que ele aceitou”, acrescentou Kajuru.