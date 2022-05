Lula toma invertida de representante da Ucrânia no Brasil

O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, rebateu há pouco as declarações de Lula sobre a guerra de Vladimir Putin. O petista, que se meteu a falar do conflito como se estivesse bebendo cerveja, tomou uma invertida.

“Considero que é impossível comparar a responsabilidade do agressor e à da vítima. Que culpa tem a Ucrânia de querer ser independente de outros países e tomar as decisões sobre sua política externa e desenvolvimento do país”, diz Tkach.

Lula, como se sabe, disse que o presidente Ucrânia, que lida com milhares de mortos e um país destruído, “quis a guerra”.