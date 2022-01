Lula tenta, de novo, posar de alma mais honesta

Lula aproveitou o arquivamento definitivo do caso tríplex, nesta sexta, para lançar novamente na praça o seu discurso de alma mais honesta do país. Não é que Lula tenha formado uma confraria de empreiteiros nas sombras dos governos do PT para garantir lucros bilionários a corruptos e corruptores reunidos na Petrobras. Tudo isso agora não existe no discurso do petista.

Esqueça os bilhões devolvidos por delatores, os passeios de Vaccari e sua mochila preta, os relatos de entregas de malas de dinheiro vivo na sede do PT em São Paulo e os gastos da Odebrecht com a vida de mordomias de Lula no Sítio de Atibaia, nos voos de jatinho emprestado e em outros tantos episódios revelados pela Lava-Jato. Tudo, segundo Lula, não existiu. Foi obra de uma “tramoia” do Ministério Público com a Justiça e a imprensa.

“A história vai se encarregar de colocar cada coisa no devido lugar. Estou convencido de que, desde o golpe da Dilma, até a minha prisão foi uma coisa planejada. Era preciso tirar o Lula da disputa presidencial porque, se tiver eleição, o Lula vai ganhar. Quando fui preso eu cresci 16 pontos nas pesquisas. Essa tramoia que foi feita, essa tramoia espúria feita entre o Ministério Público, a Justiça, mais a imprensa, faz com que durante muito tempo eu fosse achincalhado nos meios de comunicação como eu nunca fui na história”, diz Lula.