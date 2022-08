Lula tem novo encontro com empresários em São Paulo nesta quarta

Depois do encontro com empresários reunidos na Fiesp na terça, Lula terá nesta quarta em uma reunião com lideranças do comércio varejista, também em São Paulo. A reunião será a partir das 10h em um hotel na capital paulista. Ele falará a integrantes do chamado Instituto para o Desenvolvimento do Varejo.

Durante encontro na Fiesp nesta terça, Lula bateu forte em Jair Bolsonaro e prometeu um governo de reformas e obras públicas caso seja eleito. Foi ao longo de seus dois governos que o Brasil teve um salto no padrão de consumo com milhões de pessoas ascendendo às classes C e D. É esse histórico que Lula irá relembrar aos empresários do setor.