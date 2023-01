Lula tem desafio de ‘unir o país’, diz Pacheco

Rodrigo Pacheco fez rasgados elogios a Lula e a Geraldo Alckmin na cerimônia de posse do petista no Congresso, neste domingo. O chefe do Senado afirmou que Lula assume com o desafio de unir o país, que saiu fraturado das eleições presidenciais.

Pacheco disse que Lula e Alckmin são “dois homens públicos experientes, capazes e habilidosos” e que o próximo governo desperta nos brasileiros um “sentimento de renovada confiança”.

“Senhor presidente Lula da Silva e senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, o Brasil os escolheu como as autoridades máximas do Poder Executivo para conduzir uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros. Não será tarefa fácil. O novo governo chega com desafios complexos, como unificar um Brasil polarizado, garantir compromissos sociais e governar com responsabilidade fiscal. Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente”, disse.

Pacheco afirmou ainda que a democracia saiu vitoriosa do teste de fogo das últimas eleições. “Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante de nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral, e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa”.

Por fim, Pacheco disse que, diante da polarização político-ideológica, é necessário que o novo governo tome medidas no sentido de “reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, reestabelecer a verdade, fortalecer a liberdade de imprensa, honrar a Constituição Federal e venerar a democracia”.