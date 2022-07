Lula tem 57% contra 23% de Bolsonaro na Bahia, diz pesquisa

Lula (PT) se mantém bem a frente de Jair Bolsonaro (PL) na preferência do eleitor baiano. Pesquisa da Séculus divulgada nesta terça-feira indicou que o petista tem 57% das intenções de voto na Bahia contra 23% do atual presidente. Ciro Gomes (PDT) aparece com 6%, seguido de Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante), cada um com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Terceiro maior colégio eleitoral do país, a Bahia é um importante reduto petista no Nordeste. O levantamento da Séculus aponta para uma vantagem de 34 pontos de Lula sobre Bolsonaro. É uma distância menor do que a observada em outras pesquisas recentes. No levantamento da Genial/Quaest divulgado na semana passada, por exemplo, o ex-presidente estava 43 pontos a frente do atual mandatário.

A pesquisa da Séculus ouviu 1.526 pessoas pessoalmente de 11 a 15 de julho. A margem de erro é de 2,5% para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-05630/2022.