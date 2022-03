Lula tem 54% contra 22% de Bolsonaro em Alagoas, diz pesquisa

Pesquisa do instituto Ibrape contratada pelo MDB para o estado de Alagoas mostrou que Lula tem mais que o dobro das intenções de voto de Jair Bolsonaro. No levantamento divulgado nesta terça, o ex-presidente atinge 54% das intenções enquanto Bolsonaro fica em 22%.

A terceira via fica muito distante do primeiro pelotão, com Sergio Moro e Ciro Gomes, ambos com 3%, na frente de André Janones (2%), que é seguido por um pelotão que não pontou formado por Eduardo Leite, Simone Tebet e João Doria.

Foram ouvidas 1.992 pessoas de 16 a 19 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número AL-03385/2022.