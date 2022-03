Lula tem 43% contra 29% de Bolsonaro, diz a nova pesquisa BTG/FSB

A primeira rodada da pesquisa BTG/FSB consolida a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro na corrida por uma vaga no 2º turno. O ex-presidente aparece com 43% das intenções de voto, contra 29% do atual presidente.

Todos os demais sete nomes somam, juntos, apenas 24%. Nessa 3ª via, quem aparece melhor é Ciro Gomes, com 9%, seguido de Sérgio Moro, com 8%. No cenário estimulado, apenas 5% dos eleitores não escolhem nenhum dos nomes.

Na disputa de 2º turno, Lula aparece com 54%, contra 35% de Bolsonaro. Nessa simulação, apenas 11% dos eleitores não votariam em um dos dois.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20, e a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.