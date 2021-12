Lula tem 42% das intenções de voto contra 19% de Bolsonaro, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma pesquisa nacional finalizada nesta semana por um grande instituto nacional mostra que Lula continua liderando as pesquisas com folga, apesar do surgimento da candidatura de Sergio Moro.

O levantamento foi feito entre os dias 19 e 22 de novembro, período em que os partidos da chamada terceira via ainda lidavam com novidades e problemas, como a chegada de Rodrigo Pacheco ao jogo e a tumultuada eleição interna do PSDB.

Pela pesquisa, Lula tem 42% das intenções de voto, na pesquisa estimulada, contra 19% de Jair Bolsonaro. Sergio Moro e Ciro Gomes aparecem na terceira posição com 5% das intenções de voto.

Apesar de não estar mais no jogo presidencial, José Luiz Datena é listado no levantamento e tem 4%. João Doria tem 2%. Já Pacheco e Simone Tebet não pontuam.