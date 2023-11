Lula sinaliza ajuda a MG, mas não quer pacote fiscal de Zema

Na última sexta, Lula conversou com o chefe do Legislativo, Rodrigo Pacheco, e com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a grave crise fiscal enfrentada por Minas Gerais, reduto eleitoral do senador e do auxiliar do petista.

A assembleia mineira analisa, neste momento, uma proposta de Regime de Recuperação Fiscal enviada por Romeu Zema que tem provocado protestos no estado é considerada insuficiente por Lula. Com a ajuda de técnicos do Senado, Pacheco e Silveira elaboraram cenários que mostram que o arranjo em discussão pode resolver a situação momentaneamente, penalizando o serviço público, mas agravará, no médio e longo prazo a situação fiscal do estado.

“A solução apresentada pelo governador é muito mais para criar espaço de governabilidade do atual governo do que para resolver o problema das contas públicas do estado. Se o Regime de Recuperação Fiscal for aprovado nos moldes que ele foi apresentado, não vai resolver o programa da dívida e daqui a dez anos nós vamos estar com uma dívida de mais de 200 bilhões de reais e, ainda, fazendo a mesma discussão”, diz Silveira.

Na conversa com Lula, segundo Silveira, ficou claro que o presidente quer resolver a situação de Minas, mas não concorda com o plano de Zema. “O presidente Lula destacou para mim e para o presidente Rodrigo, sexta-feira passada, que está completamente aberto a resolver o problema de Minas Gerais, desde que seja uma solução definitiva, para mineiras e mineiros se livrarem desse grande preço que é a dívida pública”, diz o ministro.

Silveira critica Zema por propor o regime a partir do congelamento de reajustes de servidores. “A proposta joga uma conta no colo do servidor que não é dele. Inclusive aqui, faço um destaque, foi um péssimo exemplo o governador aumentar o seu salário em 300% e agora querer congelar o salário dos servidores públicos. A RRF não é uma solução para o Estado de Minas Gerais, é uma solução para o governo Zema”, diz Silveira.

Como Zema não tem pontes com o Planalto e isolou o estado politicamente, a ideia é que o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, atue como mediador da crise. “Eu, há poucos dias, estive na Fiemg e chamei o governador à responsabilidade. Disse que o presidente Rodrigo estava à disposição e que ele seria a grande figura para protagonizar uma relação entre Minas Gerais e o Governo Federal numa busca de uma proposta que fosse mais adequada, que não ferisse de morte o nosso estado”, diz Silveira.

A situação em Minas chega a ser curiosa. O governador só decidiu procurar ajuda para negociar a dívida de sua gestão depois de os credores reclamarem da ausência dele na mesa em que se discute o futuro dos mineiros.

No último dia 10 de novembro, o governador encaminhou um ofício ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, solicitando apoio para a negociação da dívida do governo mineiro. O estado tem até 20 de dezembro para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.