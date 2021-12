Lula será recebido na Argentina como se fosse chefe de Estado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a vida ganha na Justiça, Lula vai viajar à Argentina nesta sexta para receber o Premio Azucena Villaflor, entregue pelo governo vizinho a defensoras e defensores dos Direitos Humanos.

O petista também será homenageado por sua luta contra “o abuso da Justiça para alcançar fins políticos e ilegítimos”, diz o PT.

O próprio presidente argentino, Alberto Fernández, vai tocar a cerimônia. Lula ainda se reunirá com o chefe do país vizinho na Casa Rosada no início de sua agenda de visita.

Ainda na sexta-feira, Lula também participará, ao lado de Fernández e da vice-presidenta Cristina Kirchner, de ato cultural na Plaza de Mayo, em comemoração aos 38 anos de democracia na Argentina e ao Dia dos Direitos Humanos.