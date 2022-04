Lula segue superando todos os adversários no segundo turno, diz Ipespe

Lula segue como a principal escolha do eleitor para uma eventual disputa de segundo turno nas eleições presidenciais deste ano, segundo pesquisa XP Ipespe divulgada nesta quarta. Num embate contra Jair Bolsonaro, o ex-presidente atinge 53% das intenções, enquanto o atual presidente que busca a reeleição fica com 33%.

Em um cenário de confronto entre Ciro Gomes e Lula, o petista tem 52% contra 25% do presidenciável do PDT. Lula bate também em João Doria, que ficaria com 20% dos votos contra 55% do primeiro. Com a possível desistência de Sergio Moro da corrida, o instituto não incluiu o nome do ex-juiz nas simulações.

Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro num eventual segundo turno, segundo o levantamento do Ipespe. O pedetista chegaria a 47% das intenções, contra 37% do atual presidente. Já Bolsonaro venceria João Doria, com placar apertado de 39% a 38%.

Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 2 a 5 de abril. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03874/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos.