Lula se reúne com ministro da Defesa e comandantes das forças

Além de reunir governadores e de se encontrar com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, o presidente Lula terá uma reunião nesta manhã com o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, e com os comandantes das Forças Armadas.

O petista está despachando normalmente no terceiro andar do Planalto, para mostrar que os golpistas não conseguirão mudar a rotina da democracia no país.

A prioridade do governo é orientar os militares a desmobilizar acampamentos golpistas por todo o país e investigar os atos de negligência que permitiram a destruição do patrimônio público em Brasília.

A Presidência da República, por exemplo, deveria ter sido protegida pelo Batalhão da Guarda Presidencial. A tropa é comandada pelo GSI.