Lula se reúne com Marina Silva na COP27 antes de discursar na área da ONU

Lula se reuniu com Marina Silva nesta terça-feira antes de sua participação oficial na COP27. O presidente eleito viajou nesta segunda para a conferência do clima no Egito.

Nesta quarta, ele dará um pronunciamento na área da ONU e participará do fórum sobre povos indígenas e mudanças climáticas.

A equipe de Lula recebeu sugestões de aliados para elaborar o seu discurso. Depois do encontro com a ex-ministra do Meio Ambiente, Lula disse que o país voltará a ser referência no debate sobre a conservação do meio ambiente e as mudanças climáticas.

“[Estou] No Egito, conversando com Marina Silva sobre a participação da sociedade civil brasileira na COP27. O Brasil voltará a ser referência questão climática mundial”, disse.

Na segunda, antes de embarcar, Lula disse que “o combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro”.