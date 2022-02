Lula mira terraplanismo do governo Bolsonaro na ciência e tecnologia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Lula se reúne nesta terça-feira com especialistas e ex-ministros de Ciência e Tecnologia e da Educação para discutir “conjuntura e desafios” de ambos os segmentos no atual governo e no cenário pós-2022.

Os grupos — parte do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Fundação Perseu Abramo — pretendem debater o tema a partir do contexto de redução de investimentos do governo Bolsonaro.

No último mês, o governo anunciou corte de 802,6 milhões de reais no orçamento destinado ao Ministério da Educação e, no caso da Ciência e Tecnologia, diz a Fundação, os recursos passaram de 10 bilhões de reais, em 2015, para 4,4 bilhões de reais em 2021.

Este já é o segundo encontro recente do NAPP, que em janeiro abordou o tema da saúde. Na ocasião, os ex-ministros Aloizio Mercadante (Educação) e Arthur Chioro (Saúde) defenderam o posicionamento favorável à vacinação urgente de crianças e a adoção de mecanismos que estimulem o fortalecimento da indústria da saúde no Brasil.