Lula reúne ministros no Planalto para bater o martelo sobre sua segurança

Desde o início do governo, a segurança de Lula tem sido comandada pela PF, por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata. Ocorre que a pasta temporária, criada por um decreto no dia 1º de janeiro, será extinta nesta sexta-feira, 30 de junho. Por isso, o presidente vai se reunir na tarde desta quarta no Palácio do Planalto com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional), para bater o martelo sobre segurança presidencial.

Na semana passada, Costa declarou publicamente que o GSI vai voltar a coordenar a escolta de Lula, em um modelo híbrido, que pode ter a participação de policiais federais. O general Amaro, que assumiu a pasta no mês passado, quer retomar a função. Dino, por sua vez, defende a continuidade da PF, subordinada ao seu ministério, no comando da segurança. Na segunda-feira, no entanto, ele disse que a palavra final do presidente será seguida sem sobressaltos.

“Não há espaço para ‘rebeliões’ em razão do debate sobre modelos para a Segurança presidencial. Tenho dialogado com o ministro Rui sobre várias alternativas. E a decisão do Presidente Lula terá cumprimento sereno e imediato, com absoluta disciplina”, escreveu, no Twitter.

Siga