Lula reúne governadores para discutir segurança pública

Lula terá um encontro nesta terça com governadores petistas e ex-governadores aliados no Nordeste para discutir segurança pública e a corrida eleitoral deste ano. O evento será em um hotel de São Paulo.

O ex-presidente receberá os governadores petistas Rui Costa, da Bahia, e Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Também irão participar os ex-governadores Flávio Dino (PSB), do Maranhão, Camilo Santana (PT), do Ceará, Renan Filho (MDB), de Alagoas, e Jaques Wagner (PT), da Bahia.