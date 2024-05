Lula retorna ao RS pela terceira vez em duas semanas para fazer anúncios

O presidente Lula vai viajar nesta quarta-feira ao Rio Grande do Sul, em sua terceira visita ao estado em menos de duas semanas, por conta das fortes chuvas e inundações que provocaram uma situação de calamidade pública em mais de 400 municípios gaúchos e deixaram pelo menos 147 mortos.

Em São Leopoldo, município muito atingido por enchentes, ele deverá fazer o anúncio do pagamento de um auxílio emergencial às famílias afetadas pelas enchentes, que iria acontecer nesta terça, mas foi adiado. O evento está marcado para as 12h30 e vai acontecer no auditório de uma universidade.

Lula anunciou sua intenção de voltar ao estado em conversa por videoconferência com o governador Eduardo Leite, na segunda-feira, quando anunciou a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, medida que deve aliviar o governo gaúcho em 11 bilhões de reais.

A primeira visita do presidente após o início das chuvas ocorreu em Santa Maria, no dia 2, uma quinta-feira. Ele retornou ao estado no domingo seguinte, dia 5, em Canoas e Porto Alegre, acompanhado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do STF, Edson Fachin (que estava no exercício do cargo) e do TCU, Bruno Dantas, além de vários ministros do seu governo.

“Você pode contar, eu espero na quarta-feira estar pronto para ir ao Rio Grande do Sul, junto com você, fazer o restante dos anúncios que nós estamos fazendo, e nunca será o último, Eduardo, nunca será o último. O último anúncio só será feito quando a gente estiver festejando a recuperação do estado do Rio Grande do Sul”, disse Lula na segunda, dirigindo-se a Eduardo Leite.