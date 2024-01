Lula deve retornar a Brasília após uma semana de recesso

Depois de passar uma semana de recesso na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, o presidente Lula tem previsão de retorno a Brasília nesta quarta-feira para dar início aos trabalhos em 2024.

O chefe do Palácio do Planalto viajou para descansar acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, que publicou uma foto ao lado do marido na noite do réveillon.

De volta ao batente, Lula deverá acompanhar os preparativos para o ato que vai marcar o primeiro aniversário dos atentados do dia 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, que será realizado no Salão Negro do Congresso Nacional, na próxima segunda-feira.