Lula responde pela primeira vez sobre ‘carona’ em jatinho para a COP27

Em Portugal depois de comparecer à COP27, no Egito, Lula concedeu há pouco uma entrevista coletiva em Lisboa e foi questionado pela primeira vez sobre as críticas que recebeu por ter feito as viagens em um jatinho que pertence a José Seripieri Junior, dono da QSaúde, preso em 2020 pela operação Lava-Jato.

Proprietário do Gulfstream G600, fabricado no ano passado, Seripieri foi acusado de envolvimento em crimes de caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014, fez acordo de delação premiada com a PGR e pagou uma multa milionária para evitar a cadeia.

Na sua resposta, ao lado do primeiro-ministro português, António Costa, Lula disse que Seripieri, conhecido como Júnior da Qualicorp, é um amigo que queria ir à COP e “tinha um avião”, que é novo e tem muita segurança, o que segundo ele é necessário para o presidente eleito quando há “bolsonaristas raivosos” mundo afora.

O petista alegou que nem os governadores da região Amazônica nem o presidente do Egito, que o convidaram para o evento, podiam arcar com as suas despesas. E criticou o presidente Jair Bolsonaro por não ter oferecido um avião da FAB para que ele fizesse a viagem. E disse esperar que o amigo tope emprestar a aeronave para outras viagens antes que ele tome posse, porque depois ele não poderá.

Veja a resposta de Lula na íntegra:

Continua após a publicidade

“Eu, sinceramente, sabia que essa pergunta ia vir. E eu então queria, bem-humorado, te responder. Primeiro, eu fui convidado pelos governadores da Amazônia para ir na COP27, e os estados não podiam arcar com as minhas despesas. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava as minhas despesas.

E eu tinha uma amigo que queria ir na COP e ele tinha um avião, e eu fui com ele. Um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança, porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora.

E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar somos nós.

Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, quem sabe ele tivesse oferecido um avião da FAB para me levar. Mas não ofereceu, paciência, eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião.

E eu espero que ele esteja disposto, em outras oportunidades antes de eu assumir a Presidência, porque depois, eu não posso, se eu tiver alguma viagem e ele quiser me emprestar o avião e ir junto comigo, eu vou agradecer.”