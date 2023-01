Lula resgata fantasia de salvador da pátria no retorno ao Planalto

Ciente de que iniciará o governo tropeçando em esqueletos da gestão bolsonarista que termina, Lula tirou do armário a fantasia de salvador da pátria para falar dos desafios que o aguardam no Planalto. Apesar de dizer que fará um governo de união nacional, repetiu a fórmula do “nós e eles” e invocou já no primeiro discurso a muleta da “herança maldita” que recebe de seu antecessor.

Lula citou o “grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes”, acusou o governo passado de “demolir” o “edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento da nação” e de provocar a “destruição de políticas públicas que promoviam a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação”.

“O diagnóstico que recebemos do Gabinete de Transição de Governo é estarrecedor. Esvaziaram os recursos da Saúde. Desmontaram a Educação, a Cultura, a Ciência e Tecnologia. Destruíram a proteção ao Meio Ambiente. Não deixaram recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas, a assistência social (…) É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos”, complementou.

Ao pregar a “reconstrução do país”, desde já reivindica a paciência da sociedade — reconstruir leva tempo. Não disse, mas é fato que a tal “reconstrução” seguirá a visão de mundo petista, com revisões de medidas de controle fiscal, como o teto de gastos, e de mudanças em reformas implementadas nas gestões de Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Para resgatar investimentos e colocar a roda da economia para girar, Lula reativará o PAC, o programa de obras que produziu prejuízos e escândalos de corrupção envolvendo empreiteiras nas gestões petistas. O petista também vai mergulhar de cabeça nos cofres de estatais como a Petrobras, Correios e de bancos públicos como a Caixa, o BB e o BNDES para supostamente induzir o crescimento a partir do consumo.

Com tantas expectativas criadas em torno da sua volta ao poder, o petista sabe que terá pouco tempo para mostrar serviço. Se os escândalos de corrupção retornarem ao noticiário — o petista falou de tudo, menos sobre o plano para evitar que a roubalheira de gestões passadas se repita –, terá problemas, já que, ao entregar todos os ministérios importantes ao PT, terá menos compreensão da classe política, caso a popularidade da gestão despenque diante das velhas fórmulas.

Ficou claro na campanha que os brasileiros concordam com a ideia de “reconstrução” do país. A questão é se a sociedade — dividida como ficou nas urnas — aceitará arcar com os custos das ideias petistas nessa “obra” e com as formas arquitetônicas escolhidas pelo novo engenheiro do Planalto para moldar o país.