Lula repete Bolsonaro e sacrifica Petrobras por populismo, diz senador

Senador pelo Podemos do Paraná, Oriovisto Guimarães criticou, nesta terça, a política intervencionista do presidente Lula na Petrobras. Para Guimarães, Lula repete os passos de Jair Bolsonaro ao tornar a estatal refém de uma política populista que tem por objetivo melhorar a popularidade cambaleante do governo.

“Esse tipo de coisa ocorre quando? Quando a popularidade do governo Lula está caindo. Como está caindo, ele tem que fazer alguma coisa pra se tornar mais popular. Olha como é engraçado. Isso é muito semelhante ao que Bolsonaro fez. Lula e Bolsonaro estão agindo exatamente igual a dois populistas”, diz o senador.

O parlamentar cita as sucessivas trocas de comando na Petrobras na gestão passada e faz uma analogia com o atual governo. “O que o Bolsonaro fez? Derrubou quantos presidentes da Petrobras, vocês se lembram? Derrubava um por dia quase. Porque queria que a Petrobras não aumentasse o preço da gasolina, porque teria eleição e ele precisava ganhar. O Lula está fazendo exatamente a mesma coisa. A popularidade dele está caindo. Ele quer, então, que a Petrobras venda gás de cozinha mais barato, venda combustível mais barato. É um erro terrível. Você não vai beneficiar o povo fazendo esse tipo de política. Pelo contrário, você vai arruinar a Petrobras”, diz Oriovisto.

A estatal, lembra o senador, segue a lógica do mercado, concorre no mercado e não tem acionistas para que o dinheiro de investidores seja usado por Lula para “fazer política”.

Continua após a publicidade

A estatal, segue o senador, perde credibilidade no mercado quando sofre aparelhamento do governo e bloqueia o pagamento de dividendos, por exemplo. O senador também repercute as falas de Lula que cobrou acionistas sobre as pessoas que passam fome.

“A Petrobras fica desacreditada enquanto empresa e no mercado não tem espaço para a política. O mercado não é nem ético nem antiético. O mercado obedece leis econômicas, lei da oferta e procura. Cada cidadão vai colocar o seu dinheiro aonde mais render, não é? Agora não. Eu tenho que colocar meu dinheiro na Petrobras, que não vai pagar dividendo ou uma ação que, por não pagar dividendo, começa a desvalorizar. Eu vou perder dinheiro para que o Lula possa fazer política com a Petrobras?”, diz Oriovisto.