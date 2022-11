Lula rejeita privatização do BB e diz que Petrobras ‘não será fatiada’

Durante discurso para deputados e senadores na manhã desta quinta-feira no QG da transição, em Brasília, Lula voltou a dizer, agora como presidente eleito, que não pretende privatizar o Banco do Brasil, algo que chegou a ser cogitado no governo de Jair Bolsonaro. Ele reafirmou também que pretende fazer mudanças na forma de gestão da Petrobras.

Lula e o PT defendem o uso da petroleira como vetor de desenvolvimento econômico e social e criticam a distribuição recorde de dividendos aos acionistas no momento em que o brasileiro paga caro no preço da gasolina. “Quero dizer para vocês que as empresas públicas desse país serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quero dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado. A Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o Basa voltarão a ser bancos de investimento”, disse ele.

Segundo Lula, a gestão atual na Petrobras está reduzindo a capacidade de investimento da empresa ao distribuir lucro para acionistas ao invés de concentrar esforços na ampliação, por exemplo, da capacidade de refino de petróleo, dado que o país é autossuficiente na produção de óleo cru, mas não produz toda a gasolina que consome e precisa importar uma parte do combustível para atender ao mercado interno brasileiro.

“Você veja uma coisa gente, só nesse período de governo, já vai mais de 150 bilhões de dólares pago em dividendo em acionistas da Petrobras, nada em investimento. E essa semana vocês viram que inventaram a distribuição de mais de 50 bilhões de dólares de um possível lucro futuro. Qual é a ideia? Esvaziar o caixa da Petrobras para que a gente não possa fazer nada. Vocês sabem que esse país hoje não consegue refinar a quantidade de gasolina que ele precisa. Nós já fomos exportadores de gasolina, e agora, refinamos por volta de 79%. É por isso que tem 390 e poucas empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando em dólar o preço. Agora, eu estou sabendo que eles vão pegar mais não sei quantos bilhões do BNDES, agora, antes da nossa posse, para que também deixe o BNDES vazio para que a gente não tenha capacidade de investimento”.