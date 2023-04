Lula reforça cobrança por recursos em fórum sobre clima com Biden

No pronunciamento que fez na manhã desta quinta durante a Cúpula Virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, promovido por Joe Biden, o presidente Lula reforçou as cobranças aos países mais ricos por recursos para o “financiamento climático”. A fala ocorreu horas depois de o governo dos Estados Unidos anunciar que aumentará para 500 milhões de dólares o repasse do país ao Fundo Amazônia durante os próximos cinco anos — um valor cinco vezes maior que o estipulado originalmente, mas que precisa da aprovação do Congresso americano.

“Os efeitos da mudança do clima agravam ainda mais a pobreza, a fome e a desigualdade no mundo, flagelos que o Brasil combate com todas as forças. Também somos defensores intransigente da paz entre os povos. Não há sustentabilidade num mundo em guerra”, declarou o presidente, para em seguida dar um duro recado aos países desenvolvidos.

“Além da paz, é urgente buscarmos uma relação de confiança entre os países. No entanto, desde a Convenção do Clima, em 1992, no Rio de Janeiro, a confiança entre os atores envolvidos tem declinado. Desde que o compromisso foi assumido, em 2009, o financiamento climático oferecido pelos países desenvolvidos mantém-se aquém da promessa de 100 bilhões de dólares por ano. Como disse no início, é preciso que todos façam a sua parte”, afirmou.

Lula concluiu dizendo que hoje o mundo está próximo de um ponto irreversível e que “vemos diante de nós a urgência de cumprirmos as promessas feitas”. “Precisamos de uma governança mais efetiva e legítima, que nos permita resgatar a solidariedade para o bem de toda a humanidade. Podem contar com o Brasil”, finalizou.