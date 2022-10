Lula reforça campanha no Rio e em quatro estados do Nordeste

Atualizado em 11 out 2022, 08h22 - Publicado em 11 out 2022, 10h30

Lula (PT) passará esta semana de campanha em agendas pelo Rio de Janeiro e em quatro locais do Nordeste em que haverá disputa de segundo turno com participação de candidatos apoiados pelo petista. São eles Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A ideia é ganhar terreno no Rio e ampliar a vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL) nos estados do Nordeste.

Nesta terça, o ex-presidente desembarca em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para uma agenda ao lado do prefeito local, Wagner dos Santos, o Waguinho (União Brasil). Ele é presidente do União Brasil no Estado e aliado de Cláudio Castro (PL), o governador bolsonarista que se reelegeu no primeiro turno deste ano. O União Brasil no Rio liberou seus quadros para apoiarem quem quiserem no segundo turno. O objetivo é ganhar espaço na Baixada, região que deu preferência a Bolsonaro no primeiro turno.

No dia seguinte, Lula fará uma caminhada pela manhã no Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte da capital fluminense que abrigou, por exemplo, programas sociais como o PAC das Favelas nos governos petistas. O objetivo das agendas no Rio é tentar diminuir a distância de pouco mais de um milhão de votos para Jair Bolsonaro, que teve 47% dos votos válidos no Estado, contra 43,47% do ex-presidente.

Na tarde de quarta, Lula viaja para Salvador, onde fará uma caminhada a partir das 16h30. O petista apoia a chapa de Jerônimo Rodrigues (PT), que obteve 49,4% dos votos válidos no primeiro turno ao governo da Bahia contra ACM Neto (União Brasil), que teve 40,8%. Lula pretende dar força ao seu candidato e também ampliar a vantagem de sua votação em relação a de Bolsonaro na Bahia. O petista teve 69,7% dos votos válidos no primeiro turno contra 24,3% de Bolsonaro.

Lula desembarca em Aracaju na quinta para um corpo a corpo na capital sergipana. Sergipe tem uma curiosidade. Rogério Carvalho (PT) obteve 44,7% dos votos válidos e vai disputar o segundo turno contra Fábio Mitidieri (PSD), que teve 38,9%. Acontece que Valmir de Francisquinho, que disputou o governo pelo PL de Bolsonaro mas que acabou tendo a sua candidatura indeferida, resolveu declarar apoio no segundo turno ao petista. O placar para Lula no primeiro turno no Estado foi de 63,8% contra 29,1% de Bolsonaro.

Durante a tarde, Lula segue para Maceió, onde fará uma caminhada ao lado do governador Paulo Dantas (MDB), que tenta a reeleição contra Rodrigo Cunha (União Brasil). Lula amealhou 56,5% dos votos válidos dados pelos eleitor do Estado. Bolsonaro teve 36%. Dantas teve quase 300.000 votos a mais do que seu rival na corrida pelo governo.

Por fim, na sexta, o ex-presidente fará uma caminhada no Recife, onde a briga pelo cargo de governador está apertada. Marília Arraes (Solidariedade) teve cerca de 100.000 votos a mais que a sua adversária no segundo turno, Raquel Lyra (PSDB). Apesar da longa relação com o PT, Marília não foi a primeira escolha do partido, que apostou em uma aliança com o PSB, cujo candidato, Danilo Cabral, terminou a corrida do primeiro turno em quarto lugar. O PT agora se viu obrigado a investir o capital político de Lula– que teve 65,2% do votos contra 29,9% de Bolsonaro no Estado– na campanha de de Marília.