Lula recebe Xi Jinping em Brasília nesta quarta; como será a visita

O presidente Lula recebe nesta quarta-feira em Brasília o líder chinês Xi Jinping, que faz uma visita de Estado ao Brasil. A cerimônia oficial de chegada do presidente do gigante asiático ao Palácio da Alvorada está prevista para as 10h.

Xi está no país desde domingo. Na segunda e na terça, participou da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. A visita ao Brasil marca a celebração dos 50 anos de relações diplomáticas com a China e a assinatura de uma série de acordos.

Depois da chegada ao Alvorada nesta quarta, Lula e Xi terão uma reunião bilateral às 10h30. Meia hora depois, o encontro será ampliado para a participação de autoridades dos dois governos.

Às 12h, haverá uma cerimônia para a assinatura de acordos. Nos últimos meses, um grupo de trabalho envolvendo a Casa Civil, o Itamaraty, o Ministério da Fazenda e a Embaixada da China, além de outras pastas do governo brasileiro, vem analisando áreas prioritárias em que há interesse em firmar acordos com o país asiático, como inteligência artificial, infraestrutura e transição energética.

Em seguida, Lula e Xi farão uma declaração conjunta à imprensa às 12h15. Às 13h, Lula e a primeira-dama Janja vão oferecer um almoço, também no Alvorada, em homenagem ao presidente chinês. Por fim, às 18h30, o casal presidencial brasileiro vai receber Xi para um jantar no Palácio Itamaraty.