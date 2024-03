Lula recebe senadores nesta terça para reduzir insatisfação na base

Diante da insatisfação da base governista no Senado com recentes decisões do Planalto, Lula vai promover, nesta terça, uma confraternização com o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes partidários da Casa.

Os senadores avaliam que Lula beneficiou a Câmara em algumas discussões políticas para atender ao presidente da Casa, Arthur Lira, e que isso revelaria um tratamento desigual em relação ao Senado.

Ciente de que a oposição é mais organizada no Senado, Lula pretende fazer concessões aos senadores de modo a garantir apoio nas próximas votações de interesse do Planalto.

O encontro vai acontecer no Palácio da Alvorada e será similar ao evento do petista com deputados.