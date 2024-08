Lula recebe propostas de políticas públicas do fórum empresarial do G20

A liderança do principal braço do setor privado do G20, o B20 Brasil, vai se reunir nesta quarta-feira, às 9h, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, para entregar a ele as recomendações de políticas públicas que devem influenciar as decisões do grupo econômico mundial liderado pelo governo brasileiro em 2024.

É a primeira vez que o B20 entrega as propostas do setor privado ao G20 antecipadamente.

Veja a lista de participantes da reunião:

vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin ;

ministro da Casa Civil, Rui Costa ;

ministro da Fazenda, Fernando Haddad ;

presidente da Confederação Nacional da Indústria ( CNI ), Ricardo Alban ;

presidente do B20, Dan Ioschpe ;

sherpa do B20, Constanza Biasutti ;

líder da força-tarefa de comércio e investimento e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto ;

líder da força-tarefa de transformação digital e CEO da Tupy, Fernando de Rizzo ;

líder da força-tarefa de educação e emprego e vice-presidente da Suzano, Luís Renato Bueno ;

líder da força-tarefa de transição energética e clima e CEO da Raízen, Ricardo Mussa ;

líder da força-tarefa de infraestrutura e finanças e CEO da EB Capital, Luciana Ribeiro.

O objetivo do B20 é garantir mais tempo para a análise das 24 recomendações listadas pelo setor privado antes da reunião final do G20, marcada para novembro.

O documento, conhecido como communiqué, será entregue pelo empresário Dan Ioschpe, que comanda o B20 Brasil, e pelo presidente da CNI, Ricardo Alban, que chefia o conselho consultivo do fórum empresarial.

As recomendações foram construídas ao longo dos últimos meses pelas sete forças-tarefas temáticas e pelo conselho de ação do B20 Brasil, que contam com mais de mil membros, representando mais de 40 países.

Para Dan Ioschpe, que é dono da fabricante de rodas e peças automotivas Iochpe-Maxion, a entrega das recomendações fortalece a participação do fórum empresarial durante a presidência brasileira do G20.

“O trabalho do B20 Brasil foi orientado por cinco pilares estratégicos que estão conectados às três grandes prioridades do G20 e nos ajudaram a elaborar as recomendações necessárias, para avançarmos em temas relevantes, além de propor soluções para grandes desafios globais, como a transição energética e o processo de descarbonização, a transformação digital, o combate à fome, pobreza e as desigualdades, entre outros”, afirma o empresário.