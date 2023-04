Lula recebe governadores para assinar decretos sobre Marco do Saneamento

Lula vai receber governadores na tarde desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, para assinar decretos que atualizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico — com foco nas parcerias público-privadas, as PPPs. O encontro servirá para apresentar as novas normas aos convidados.

Na segunda-feira, após reunião do presidente com outros 19 ministros, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o objetivo do ato é ampliar as oportunidades de investimento para acelerar a chegada da água e do saneamento nas cidades e atrair muitos recursos de fundo de investimento privado nacional e internacional.

“Teremos várias modalidades que contemplam subconcessão, PPP, entre outras”, declarou.

Segundo Costa, o decreto abrirá oportunidade de investimentos de mais de 120 bilhões de reais.