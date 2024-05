Lula recebe Arthur Lira para discutir taxação de importados de até US$ 50

O presidente Lula recebeu Arthur Lira no início da tarde desta terça-feira, no Palácio do Planalto, para discutir o projeto que está para ser votado na Câmara dos Deputados que acaba com a isenção de impostos federais a produtos importados de até 50 dólares, em sites como Shein, AliExpress e Shopee. O encontro ocorreu fora da agenda oficial e foi confirmado pelo Radar com fontes ligadas aos dois.

Na última quinta-feira, Lula foi questionado por jornalistas se iria se reunir com o chefe da Câmara para tratar da questão e respondeu que não tinha nenhum encontro previsto naquele dia, mas que estaria à disposição de Lira, “se ele quiser conversar”.

Sobre o que deverá fazer se a retomada da taxação às remessas internacionais for aprovado pelo Congresso, o presidente inicialmente brincou dizendo que só se pronuncia “nos autos do processo”, mas depois declarou que “a tendência é vetar”. “Mas a tendência também pode ser negociar…”, complementou.