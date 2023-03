Lula quer se reunir com Lira antes de viagem para China no domingo

Acometido por uma “pneumonia leve”, Lula reuniu ministros para articular a agenda do Planalto durante sua visita à China. A viagem, inicialmente marcada para o sábado, foi adiada e deve ocorrer no domingo de manhã por conta do quadro clínico do presidente.

Antes de embarcar, Lula quer se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revelou o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta.

“O presidente acha que é importante, já que ele vai viajar com o presidente (do Senado, Rodrigo) Pacheco, que ele tenha também a oportunidade com o presidente (da Câmara dos Deputados, Arthur) Lira antes da viagem”, disse Pimenta a jornalistas na saída da reunião com Lula no Palácio Alvorada.

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira protagonizaram nesta semana uma disputa entre a cúpula das Casas do Congresso. O embate se deu por conta de divergências a respeito do trâmite para analisar Medidas Provisórias do governo Lula.

“Nós temos interesse que tenha o maior equilíbrio possível entre as Casas para que as matérias possam tramitar com rapidez”, afirmou Pimenta.

A conversa com Lira estava marcada para a manhã desta sexta, mas foi desmarcada pelo Planalto durante a madrugada. A pneumonia ainda não havia sido identificada, mas o presidente da Câmara já foi informado de que Lula não se sentia bem.

