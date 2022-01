Lula quer outro tucano ao lado dele e de Alckmin na campanha

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula ensaia em sigilo um novo movimento ousado no ninho tucano. Aliados dizem que o ex-presidente trabalha para ter Arthur Virgílio no projeto lulista. “Daria um ótimo chanceler no futuro governo”, diz um petista de proa.

O petismo pode até querer, mas Virgílio, que esteve com Lula no famoso jantar de advogados, já se definiu: lutará por João Doria na campanha e tentará voltar ao Senado pelo Amazonas.