Lula quer atrair investimento internacional sem privatizações

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula tem repetido em suas agendas de campanha que em um eventual governo seu não haverá a privatização de empresas públicas, a exemplo do que fez Jair Bolsonaro que privatizou, entre outras estatais, a Eletrobrás. Ao invés disso, o petista quer que o capital estrangeiro financie novos negócios no país. Durante entrevista para representantes da imprensa do exterior nesta segunda em São Paulo, ele disse que, caso eleito, rodará o mundo em busca de recursos internacionais.

“Nós vamos colocar o Brasil para viajar ao mundo e para mostrar o que a gente quer fazer. E com essa credibilidade a gente convence investidores estrangeiros para confiar no Brasil e não para comprar empresas públicas. Porque vocês sabem que nós não vamos privatizar empresas. Quem quiser fazer investimento no Brasil, venha fazer investimento em algo novo, criar algo novo. Para isso vamos viajar e convidar os investidores estrangeiros para virem investir aqui”, disse Lula.