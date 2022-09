Lula quase dobra vantagem sobre Bolsonaro no eleitorado feminino

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova pesquisa FSB divulgada nesta segunda mostra que o ex-presidente Lula conseguiu avançar ainda mais na busca pelo voto das mulheres.

Há uma semana, ele tinha 45% dos votos femininos contra 27% de Jair Bolsonaro. No levantamento atual, ele cresceu quatro pontos, chegando a 49% das intenções de voto entre as mulheres contra 26% do atual presidente.

Nessa rodada, o Instituto FSB Pesquisa entrevistou por telefone 2.000 pessoas entre sexta-feira (dia 09) e domingo (dia 11). A margem de erro é de 2 pontos.