Lula prorroga missão da Força Nacional contra incêndios na Bolívia

O presidente Lula estendeu por dez dias a participação da Força Nacional de Segurança Pública na missão humanitária de combate a incêndios na Bolívia, perto da fronteira com o Brasil.

Agora, os militares vão ficar no país vizinho até 19 de outubro. O chanceler Mauro Vieira e o ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Manoel Carlos de Almeida Neto, também assinam o decreto.

No início de setembro, a missão humanitária enviada à Bolívia tinha 62 combatentes do fogo: 37 agentes da Força Nacional e 25 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

A coordenação da operação é do Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação.

Os trabalhos são chefiados por especialista em desastres do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.