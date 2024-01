Lula promove último ato de Flávio Dino e sua equipe no governo

Em seu último dia no governo, o ministro Flávio Dino vai participar de um evento com o presidente Lula logo mais, às 9h, no Palácio do Planalto, para apresentar um balanço dos resultados da segurança pública no país em 2023 e das entregas da pasta na área.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, e o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que serão substituídos pelo próximo ministro, Ricardo Lewandowski, vão participar da entrevista coletiva que será concedida a jornalistas convidados.

Os diretores-gerais da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando de Oliveira, mantidos nos respectivos postos, a priori, também estarão no evento.

Batizada pela Secom de “Brasil unido contra o crime”, a “coletiva temática” será transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente. Esta, aliás, será a segunda entrevista do tipo com a participação de Lula em menos de uma semana. Na sexta passada, ele apresentou o “Brasil unido pela educação” ao lado do chefe do MEC, Camilo Santana.

Continua após a publicidade

Nesta quinta-feira, Lewandowski será empossado no MJSP em outra solenidade no Planalto, quando assumirá oficialmente a cadeira de Dino — que ainda retomará seu mandato como senador antes de tomar posse no STF, no dia 22 de fevereiro.

No último domingo, a pasta informou que o Brasil fechou o ano de 2023 com o menor registro de Crimes Violentos Letais Intencionais desde 2010, com 40.464 ocorrências — uma redução de 4,09% sobre os 42.109 de 2022.

Sobre o ano anterior, houve também reduções nos números de homicídios dolosos (37.488 contra 38.877), latrocínios (953 contra 1.248), feminicídios (1.422 contra 1.449) e mortes por intervenção policial (6.296 contra 6.445).

Continua após a publicidade