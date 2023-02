Lula promete relação harmoniosa em mensagem ao Congresso

O governo Lula entregou nesta quinta-feira a mensagem do presidente ao Congresso Nacional, uma etapa da liturgia política brasileira na qual o chefe do Executivo se dirige ao Parlamento no primeiro dia dos trabalhos legislativos e apresenta as principais diretrizes da sua gestão. A entrega simbólica do documento de 180 páginas foi feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, no plenário da Câmara.

No texto, Lula promete manter uma relação harmoniosa entre com o demais Poderes e diz que trabalhará para a “reconstrução do Brasil”. Ele agradeceu a atuação dos parlamentares pela aprovação da PEC da Transição e disse que os deputados e senadores deram recentemente “demonstrações cabais de seu compromisso” com o país.

“Honrado pelo povo brasileiro com um terceiro mandato, volto a me dirigir ao Parlamento para propor uma atuação harmônica, ainda que independente, em favor da reconstrução do Brasil. Reconstrução urgente e necessária porque o Brasil e o povo brasileiro foram submetidos, nos últimos quatro anos, a um estarrecedor processo de fragilização das instituições e de negação de direitos e oportunidades”, diz.

Leia abaixo a íntegra do documento:

