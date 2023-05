Lula promete política de investimentos e novos empregos para o fim do mês

Lula anunciou nesta terça a nova política de preços da Petrobras, que desvincula o preço dos combustíveis da cotação do dólar e das variações do mercado internacional. No vídeo em que celebra o cumprimento da promessa de campanha, o presidente prometeu um pacote de desenvolvimento com novas obras e empregos a ser anunciado no fim de maio.

“Mais empregos vão ser gerados porque agora no fim de maio, nós vamos anunciar a política de investimento nesse país”, disse o presidente em vídeo publicado pelo ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta.

“obra de infraestrutura, obra do Ministério da Educação, obra de Minas e Energia. Aguardem. Porque vai ter questão do desenvolvimento e da geração de emprego com carteira profissional assinada”, afirmou o petista.

Grande dia para todos os brasileiros e brasileiras! Reduzir o preço da gasolina e do gás de cozinha era compromisso do Presidente @LulaOficial e em menos de 6 meses a promessa foi cumprida. Como é bom ter um presidente que governa para quem trabalha. pic.twitter.com/QLqBCpaSHH — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 16, 2023

Continua após a publicidade

Siga