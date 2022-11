Lula presta solidariedade a vítimas da ‘tragédia absurda’ no ES

Lula prestou solidariedade aos familiares das vítimas de um atirador que abriu fogo nesta sexta-feira em duas escolas na cidade de Aracruz, no Espírito Santo.

Um homem invadiu uma escola pública e atirou contra professores. Na sequência, seguiu para um colégio privado na mesma rua e efetuou mais disparos. As informações preliminares dão conta de ao menos três mortos e 11 feridos no ataque.

“Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador Renato Casagrande na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas”, disse Lula.