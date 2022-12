Lula presta solidariedade a Cristina, condenada por corrupção na Argentina

O presidente eleito Lula publicou nesta quarta uma mensagem de solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela foi condenada a seis anos de prisão por um esquema de fraude de licitações. Na mensagem, o petista pediu imparcialidade e independência à Justiça do país vizinho.

A Corte argentina acatou denúncia do Ministério Público que investigou obras em 51 rodovias na província de Santa Fé, origem do falecido marido de Cristina e ex-presidente, Néstor Kirchner. Segundo a acusação, com auxílio de funcionários do governo, Cristina Kirchner abriu editais para obras superfaturadas durante o seu mandato à frente da Presidência.

Lula comparou a condenação de Cristina Kirchner à sua prisão na Operação Lava-Jato. O presidente eleito foi detido, em 2017, após ser acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação penal envolvendo um triplex no Guarujá, que o petista teria aceito como pagamento de propina.

Minha solidariedade à vice-presidente da Argentina, @CFKArgentina. Vi sua manifestação de que é vítima de lawfare e sabemos bem aqui no Brasil o quanto essa prática pode causar danos à democracia. Torço por uma justiça imparcial e independente para todos e pelo povo da Argentina. — Lula (@LulaOficial) December 7, 2022