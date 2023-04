Lula poderia ditar agenda do país, mas preferiu dar palanque a Bolsonaro

A nova temporada de CPIs no Congresso mostra que o governo terá uma oposição em evidência nos próximos meses. Lula e seus aliados poderiam ter ditado a pauta do Legislativo, priorizando desde o início a formação de uma base aliada e o estabelecimento de prioridades claras para a agenda parlamentar. Em vez disso, mergulharam num longo período de discursos que resgatavam o tom eleitoral já superado.

O tempo desperdiçado permitiu que a oposição, perdida enquanto Jair Bolsonaro passava férias nos Estados Unidos, se reorganizasse e conseguisse ocupar espaços de destaque na agenda do Parlamento.

Há um fato na praça: os ataques golpistas de 8 de janeiro foram organizados e realizados por apoiadores de Bolsonaro que seguiram seu discurso contra o sistema eleitoral e as instituições. A oposição, no entanto, encontrou um caminho para transitar nesse tema, ao explorar a incompetência e falta de transparência do Planalto ao ter lidado com responsabilidades de alguns ministros de Lula e com as imagens das câmeras do palácio no dia do golpe. É o custo do oba-oba da transição, boicotada por Bolsonaro, é verdade, mas desperdiçada em termos de formulação de projeto de país por Lula.

No jogo da polarização, sempre dominado pelas paixões que cegam ambos os lados, ter narrativas é o que importa para alimentar as torcidas e a oposição vai para a CPMI com a sua. Com quatro meses de mandato, Lula vai dançar a música da oposição no Congresso — com maioria, os governistas acreditam que podem lucrar na batalha com o bolsonarismo.

A oposição, que não tinha nada após o golpe, agora tem palanque, está todos os dias no noticiário e Bolsonaro segue um ator ativo no debate. É o que ele precisa e tudo que Lula não precisava. Governos fortes simplesmente impõem sua agenda, aprovando matérias e dominando o debate sobre futuro de país. Lula, no entanto, terá de dividir o palco com a oposição nos próximos meses.

Para piorar, além da comissão do golpe, o governo será pressionado pela CPI das invasões de terra do MST. A chegada de Lula ao Planalto fez o movimento, adormecido nos últimos anos, retomar ameaças e ações criminosas no campo. Em vez de dialogar com a companheirada, apresentando um modelo de reforma agrária, Lula levou o chefe do movimento para a China e permitiu que a ideologia comprometesse as relações do Planalto com uma das bancadas mais poderosas do Parlamento, a ruralista.

A CPI do MST vai mirar em ministros e aliados de Lula, vai revirar as novas fontes oficiais de recursos do MST na gestão petista e será mais um instrumento de desgaste da oposição contra o Planalto. Novamente, o governo gastou muito tempo em discursos e pouco tempo organizando a própria base aliada, dado que as invasões do MST poderiam ser evitadas.

Se tivesse feito o trabalho de casa, o petista teria hoje um Congresso focado na pauta econômica, que deixaria a oposição sem discurso, dado que o apoio ao controle fiscal e à reforma tributária não são temas de “governo e oposição”, mas sim uma agenda defendida por diferentes partidos. Ironia das ironias, é a esquerda, incluindo partido do próprio presidente, que atua até aqui para tumultuar o trabalho de Fernando Haddad.

A desgraça de Bolsonaro seria ver Lula cumprir seu discurso de campanha, com um governo de união nacional, sem “nós contra eles”. Um governo com agenda efetiva que, com os bons frutos gerados na vida da população, apagaria da memória do país, pouco a pouco, o que foi a gestão passada. Pouco se viu sobre isso até agora.