Lula pode sofrer dura derrota no TSE

Lula e Fernando Haddad podem sofrer uma dura derrota no TSE. As contas de campanha deles, em 2018, foram rejeitadas pela área técnica da Corte por irregularidade nos gastos.

Os analistas identificaram que a chapa de Lula, substituída depois pela de Fernando Haddad, pagou gastos da campanha do atual candidato a governador de São Paulo. As duas chapas também dividiram despesas de fornecedores, pagando meio-a-meio pelos serviços. Há ainda a constatação de que o PT gastou mais do que estava previsto com determinadas despesas.

O ministro Benedito Gonçalves deu dez dias para os técnicos terminarem o trabalho.