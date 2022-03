Lula pode desistir da eleição? Aliados de Bolsonaro não acham impossível

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados de Jair Bolsonaro no centrão acreditam que Lula ainda pode desistir da disputa presidencial, caso sinta que possa ser derrotado por Bolsonaro e pela máquina do Planalto nas urnas.

Como o Radar já registrou, os aliados do presidente dizem que o peso das ações do governo na área social — são bilhões de reais em benefícios, linhas de crédito e desonerações — vão melhorar a posição de Bolsonaro nas pesquisas e dificultar as coisas para o líder petista.

Para o bolsonarismo, Lula lidera as pesquisas, mas ainda não começou a sentir o peso do passado de corrupção dos governos petistas. Os esqueletos da Petrobras e de tantos escândalos nos ministérios serão expostos na campanha, o que deve reavivar no eleitorado o antipetismo visto nas eleições de 2018. A conferir.