Ao Congresso, Lula defende ‘diálogo que supera filiações partidárias’

O Congresso retorna aos trabalhos nesta segunda-feira recebendo uma mensagem de Lula em defesa do diálogo. Em 312 páginas, o petista lista os feitos do governo e do Parlamento em 2023, aponta prioridades da gestão para o ano e exalta o diálogo como “condição necessária para a democracia”.

“O diálogo é condição necessária para a democracia. Diálogo que supera filiações partidárias. Que ultrapassa preferências políticas ou disputas eleitorais. Que é, antes de tudo, uma obrigação republicana que todos nós, representantes eleitos pelo povo, temos que cumprir”, diz Lula no texto elaborado para os congressistas.

A cerimônia de abertura dos trabalhos começa por volta de 15h e já será marcada por tensões nos bastidores políticos. O governo precisa encontrar uma forma de cumprir o acordo com Rodrigo Pacheco sobre a MP da desoneração de setores que mais empregam no país, além de eliminar divergências com Arthur Lira. O chefe da Câmara, segundo aliados, deixou claro ao Planalto, recentemente, que tem divergências e insatisfações com a articulação política do governo.