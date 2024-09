Lula participará de entrega de obras em hospital universitário de MG

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula participará da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao lado dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade. O evento está previsto para esta quinta-feira, 5, às 16h.

De acordo com o ministério da Saúde, o HC da universidade é referência para 27 cidades mineiras, sendo modelo no atendimento via SUS, em regime de serviço 24h de urgência e emergência.

Além do atendimento à população, o novo espaço inaugurado será utilizado em atividades de ensino, pesquisa e extensão.