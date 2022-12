Lula participa de festa de Natal com catadores em São Paulo

Depois de uma temporada em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participa na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, de uma festa de Natal organizado pela Associação Nacional dos Catadores, a partir das 10h. A categoria tem uma relação histórica com o petista.

Lula irá ao evento acompanhado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo futuro ministro da Economia, Fernando Haddad. O encontro vai acontecer no galpão do Armazém do Campo, do MST, nos Campos Elíseos.