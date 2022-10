Lula participa de ato em defesa das urnas eletrônicas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

6 out 2022, 13h23

Por Ramiro Brites 6 out 2022, 13h23

Lula confirmou na manhã desta quinta que vai participar de uma manifestação na área central de São Paulo à noite. O “10º Ato do Direitos Já! Fórum pela Democracia” é organizado por grupos que defendem a democracia e a validação ao resultado das urnas eletrônicas.

“De caráter suprapartidário, o ato reunirá as principais lideranças da sociedade brasileira, representantes de uma ampla frente em defesa da democracia e do respeito ao resultado das urnas”, disse a campanha do petista.