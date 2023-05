Lula participa de almoço no Itamaraty pelo Dia da África

Lula vai oferecer nesta quinta um almoço no Itamaraty para embaixadores africanos em homenagem ao Dia da África. A recepção ocorre um dia após o chanceler Mauro Vieira anunciar, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a proposta brasileira de incluir a União Africana no G-20.

No Japão, Lula teve uma reunião bilateral com o presidente de Comores, que está à frente da União Africana, em 2023. A campanha pela retomada das relações com o continente africano é um dos objetivos da política internacional do governo petista.

O ministro Mauro Vieira vai participar do almoço, assim como o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim. Parlamentares também participam do encontro e outros ministros: Anielle Franco (Igualdade Racial), Carlos Fávaro (Agricultura), Margareth Menezes (Cultura) e Marina SIlva (Meio Ambiente).

O encontro marca o encerramento do simpósio “Brasil-África: relançando parcerias”. Congresso de quatro dias para fortalecer as relações entre o país e o continente.