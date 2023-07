Lula ouve novo sermão do presidente do Uruguai sobre Venezuela

Depois de lançar o conceito de “democracia relativa” ao defender o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Lula ouviu nesta terça mais um sermão do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, sobre a ditadura no país vizinho.

“Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos temos opinião clara. É preciso sermos objetivos. Está claro que a Venezuela não vai se tornar uma democracia saudável se, quando há um indício de possibilidade de uma eleição, uma candidata como María Corina Machado — que tem um enorme potencial — é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos”, disse Pou.

“O que isso tem a ver com o Mercosul? Os distintos blocos e associações do mundo alçaram sua voz a favor da democracia. Creio que o Mercosul tenha que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa encaminhar-se a uma democracia plena, que, claramente, hoje não existe”, acrescentou.

Com Lula no comando do Mercosul, o Brasil deseja que a Venezuela, que teve a participação no bloco suspensa há seis anos, volte a integrar o grupo. Lula restabeleceu as relações do Brasil com país, recebeu Maduro em Brasília, e foi criticado por Pou e outros presidentes por dizer que o ditador venezuelano é alvo de “narrativas”.

